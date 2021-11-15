LiG BAŞLADI

Amatör Küme Futbol Ligi’nin başlaması nedeniyle Bozok Stadı Dış Sahasında tören düzenlendi. Yozgat SHÇEKspor ile Sarayspor arasındaki karşılaşma öncesinde düzenlenen törene İl yöneticileri de katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, amatör küme futbol ligine uzun yıllarda bu sahalarda top koşturup, yöneticilik, hakemlik yapan rahmetli Mustafa Bacanlı’nın isminin verilmesinin bir vefa örneği olduğunu söyledi. Polat, pandemi nedeniyle oynanamayan lig maçlarının yeniden oynanmaya başlamasının sevindirici olduğunu, geçen süreç içerisinde ciddi sıkıntılar yaşayan amatör spor kulüplerine de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bazı desteklerde bulunacaklarını söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Mustafa Bacanlı ile kısa süreli de olsa mecliste birlikte görev yaptıklarını hatırlatıp, amatör küme futbol ligine bu sezon Mustafa Bacanlı isminin verilmesinden son derece mutlu olduğunu aktardı. Daha sonra hakemin başlama düdüğü ile birlikte Başkan Köse’nin vuruşu ile top kendi ekseninde bir tur atıp, Vali PolatIn ayağına geldi ve ardından da SHÇEKspor-Sarayspor maçı başladı.