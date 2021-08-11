LETONYA MAÇININ YILDIZI SEÇiLDi

Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenen 2021 Yıldız Kadın 17-Yaş Avrupa Hentbol Şampiyonasında Letonya ile karşı karşıya gelen Kadın Milli Takımımız rakibini 36-20 yenerken, Yozgatlı milli hentbolcu Atiye Gülseven ise müsabakada gösterdiği performans ve attığı goller sonucunda maçın yıldız oyuncusu seçildi. Müsabaka sonrasında Avrupa Şampiyonası komitesinden maçın yıldızı ödülünü alan Atiye Gülseven sevincini takım arkadaşları ile paylaştı. Müsabakada 8 gol kaydeden ve rakibi Vitnija Paula Krodziniece ile müsabakanın en golcü ismi olan Atiye Gülseven, Letonya ile oynanan müsabakanın büyük çoğunluğunda sahada kaldı. Gösterdiği performans, yaptığı asistler ve attığı goller ile galibiyette büyük pay sahibi olan Atiye Gülseven, müsabaka sonrasında da maçın yıldızı seçilerek ödüllendirildi. Avrupa Kupasına katılırken, çıktıkları ilk müsabakada çok heyecanlı olduğunu, İzlanda ile oynadıkları ikinci müsabakada bu heyecanını kısmen üzerinden attığını hatırlatan başarılı oyuncu Atiye Gülseven, Avrupa şampiyonasının üçüncü müsabakası olan Letonya karşısında bu heyecanını tamamen üzerinden atarak istediği gibi oynadığını ve maçın yıldızı seçildiği için de mutlu olduğunu söyledi. Milli takım formasını terletmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Atiye Gülseven, ‘’Avrupa şampiyonasında 85 milyonu temsil ediyoruz. Bu nedenle de milli formanın, milli takımın ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Ben sahaya bu sorumlulukla çıktım ve Allaha Şükür Letonya karşısında galip geldik. Ben sahada elimden gelenin en iyisin yaptım, yarın Belarus ile oynayacağımız müsabakada da Antrenörüm şans vermesi durumunda milli takımımızın galibiyeti için elimden geleni yapacağım’’ dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise Avrupa Şampiyonasında U17 milli takımımızın Letonya karşısında oynadığı müsabakayı ekran başından takip ettiğini ve kendi takımının oyuncusu olan ve kendi yetiştirdiği Atiye Gülseven ile çok gurur duyduğunu belirtti. Atiye’nin gerçekten yetenekli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Atmaca, yarın oynanacak olan Belarus müsabakasında da uzun süre şans alması durumunda yine maçın yıldızı olacağına inandığını sözlerine ekledi.