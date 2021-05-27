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Küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde bu sezon küme düşen 16 kulübün Başkanları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu sezon için ligden düşmenin kardırılmasını istiyorlar.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:51
Küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar

Aralarından Yozgatspor’un da bulunduğu misli.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3'üncü Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etmek istiyor. Harekete geçen Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Yozgatspor, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları bu yıl pandemiden etkilendikleri için 3.'üncü Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını talep ettiler. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu düşüncelerini iletmek istiyor. Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, 16 kulübün başkanının İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Tuna, oyun devam ederken oyunun kuralları değiştirilemeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz sezon yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle 3'üncü Lig'deki küme düşmenin kalkmasını istediklerini ifade eden Tuna, ‘’Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında Bölgesel Ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3'üncü Lig kulüplerinde oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3'üncü Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun. Bir an önce küme düşme olayı ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz’’ dedi. İngiltere, Meksika ve Arjantin modellerinin uygulanmasını istediklerini anlatan Tuna, ‘’İngiltere'de, İngiltere Premier Lig ile 2'nci lig, 3'üncü lig, 4'üncü lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı. Meksika 1'inci Futbol Ligi'nde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı’’ diye konuştu. 

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Küme Düşmenin Kaldırılmasını Istiyorlar
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