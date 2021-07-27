Köse’ye şampiyondan ziyaret

Şırnak’ta gerçekleştirilen Gençler Kadınlar Kick-Boks Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan ve Kick-Boks genç kadın Türk milli takımına seçilme başarısını gösteren Yozgatlı Betül Zararsız, Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Şampiyona hakkında Köse’ye bilgi veren Zararsız, Milli takım forması altında da hem Yozgat’ı, hem Türkiye’yi, hem de Kulübü Yozgat Belediyesi Bozokspor’u en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Betül Zararsız’ın göstermiş olduğu başarından dolayı kutlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sporcusu olan Betül Zararsız’ın kendilerini gururlandırdığını belirtti. Milli takımda Yozgat’ı da en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Başkan Köse, Betül Zararsız’a başarı dileğinde bulundu.