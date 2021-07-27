Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1349.11
ALTIN
494.44
DOLAR
8.5513
STERLİN
11.8484
EURO
10.1145

Köse’ye şampiyondan ziyaret

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Bok takımının şampiyon milli sporcusu Betül Zararsız Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

27 Temmuz 2021 Salı 00:23
Köse’ye şampiyondan ziyaret

Şırnak’ta gerçekleştirilen Gençler Kadınlar Kick-Boks Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan ve Kick-Boks genç kadın Türk milli takımına seçilme başarısını gösteren Yozgatlı Betül Zararsız, Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Şampiyona hakkında Köse’ye bilgi veren Zararsız, Milli takım forması altında da hem Yozgat’ı, hem Türkiye’yi, hem de Kulübü Yozgat Belediyesi Bozokspor’u en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Betül Zararsız’ın göstermiş olduğu başarından dolayı kutlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sporcusu olan Betül Zararsız’ın kendilerini gururlandırdığını belirtti. Milli takımda Yozgat’ı da en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Başkan Köse, Betül Zararsız’a başarı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Köse’ye şampiyondan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşçilerimiz Tokyo’da
Güreşçilerimiz Tokyo’da
Başkandan trap atışı
Başkandan trap atışı
Atiye ve Buse kampta
Atiye ve Buse kampta
Bozokspor seçme yapacak
Bozokspor seçme yapacak
Okçular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Okçular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Kasapoğlu'ndan ziyaret
Kasapoğlu'ndan ziyaret

banner119

banner123

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim