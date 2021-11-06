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Köse, Amatör Kulüplerle buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’ın öncülüğünde Amatör Spor Kulüpleri ile bir araya geldi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:48
Köse, Amatör Kulüplerle buluştu

Bilal Şahin Sosyal tesislerinde Yozgat’ta il merkezinde faaliyet gösteren Amatör Futbol kulüpleri ile buluşan Belediye Başkanı Celal Köse, takımların son durumları hakkında bilgi alırken, spor ile alakalı projeler hakkında da bilgi verdi. Belediye Başkanı Köse, hedefinin hayalinin, Yozgat’ta bütün branşlarda Yozgatlı genç sporcuların yetiştiğini görmek olduğunu söyledi. Takımların küçük yaş guruplarından başlayarak alt yapılarına önem vermelerini isteyen Köse, sadece futbol ile değil basketbol, hentbol, voleybol, güreş, kick-boks gibi branşlarda da sporcuların yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yozgat Belediyesi olarak amatör kulüplerin tamamının yanında olduklarının altını çizen Köse, Yozgat’tan yeni sporcuların yetiştirilmesi noktasında da desteklerinin süreceği sözlerine ekledi. Yapılan toplantı sonrasında Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi taktim etti. 

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