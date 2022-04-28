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Konya hazırlıkları başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, 8 Mayıs tarihinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:51
Konya hazırlıkları başladı

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, ligde çıktıkları ilk üç müsabakayı da şansız bir şekilde yenildiklerini söyledi. İyi oynadıkları müsabakaları kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Tekgül, ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Konya Basketbol takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına erkenden başladıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Konya Basketbol takımı karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Tekgül, ‘’İlk defa mücadele ettiğimiz ligde bu seneyi tecrübe yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem rakiplerimizi tanıma şansı bulduk, hem de tecrübe kazanmış olduk. Ligde şuanda üç tane müsabakamız kaldı. Kalan bu üç müsabakamızı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligde çıktığımız ilk iki müsabakada iyi onmamızsa rağmen sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Yenişehir Basketbol takımı ile son oynadığımız müsabakada ise rakibimiz karşında bir türlü istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve mağlubiyet ile ayrılan taraf olduk. 8 Mayıs tarihinde deplasmanda Konya Basketbol takımı ile karşı karşıya geleceğiz güçlü rakibimizi mağlup edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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