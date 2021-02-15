Kızların nefesi yetmedi

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk 15 dakikalık bölümü güçlü rakibi karşısında 6-3 önde götüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında özellikle Hilal Doğan’ın sakatlığının nüksetmesiyle oyun hakimiyeti biranda konuk ekip Tekirdağspor’a geçti. Müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip ilk devreyi 10-15 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında Hilal ve Atiye’nin sakatlanması Zeynep’in ise kırmızı kart ile oyun dışında kalması ile oyundan düşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip olan Tekirdağspor karşısında direnemedi. Elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan 21-31 mağlup ayrıldı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Caner Can ve Feyyaz Şen hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye 5, Zeynep, Simge ve Hilal ise 4 gol atarak takımlarına katkıda bulundu. Konuk ekip Tekirdağspor’da ise Sevil Ay attığı 10 gol ile müsabakanın en golcü ismi olurken Songül Tezkorkmaz ise 7 gol ile takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye, Zehra ve Hilal sarı kart görürken Tekirdağspor’da ise Zehra Karaboğaz, Elif Dalgıç ve Sevil Ay sarı kart gören isimler oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran birer, Zeynep Yüksektepe ise üç defa iki dakika cezası alırken Zeynep Yüksektepe kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Tekirdağspor’da ise Alev Mercan, Leyla Tansalıç, Sevil Ay birer kez, Berfin Yaylı ve Elif Dalgıç iki kez iki dakika cezası aldılar. Tekirdağspor aldığı bu galibiyet ile puanını 26’ya yükseltirken zirve yarışını da sürdürdü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise 11’inci sıraya geriledi.