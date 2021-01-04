Kızlarımız, hakemleri geçemedi

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı mutlak galibiyet parolası ile çıktığı İstanbul deplasmanında Malpespor ile oynadığı müsabakayı hakeminde yardımı ile 30-25 kaybetti. Müsabakanın ilk düdüğünden itibaren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımı aleyhine düdük çalan ve sahada 7 kişi ile oynamasına izin vermeyen müsabaka hakemleri temsilcimizin mağlubiyetinin de baş mimarları oldu. Müsabakanın ilk yarısını hakemlere rağmen iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, müsabakanın ilk yarısını güçlü rakibi karşısında 16-13 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının en iyi oyuncuları olan Zeynep, Buse ve Hilal’e kırmızı kart gösteren müsabaka hakemleri Yozgat temsilcisinin gardını düşürünce Antrenör Enis Atmaca sahaya genç oyuncularını sürmek zorunda kaldı. Sahanın en iyi oyuncularından yoksun olarak müsabakaya devam eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Maltepespor’a 30-25 mağlup olmaktan kurtulamadı. Buse’nin 10 gol ile yıldızlaştığı müsabakada Hilal 5, Zeynep ve Atiye ise dörder gol atarken, ev sahibi takımda Havin 8, Nilsu ve Sümeyra 7’şer gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.