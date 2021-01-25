Kızları yalnız bırakmadılar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, tribündeki yerlerini alarak Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek verdiler. Müsabaka öncesinde kızlara başarı dileğinde bulunan Yozgat il yöneticileri müsabakada sonrasında ise Şampiyonluk mücadelesi veren Polatlı Belediyespor karşısında iyi mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı öz verili mücadelelerinden dolayı kutladılar.

BAŞER ÇİÇEK VERDİ

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, müsabaka öncesinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularına çiçek taktik etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Polatlı Belediyespor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynadığı müsabakayı izlemek üzere salona gelen AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının kaptanı Simge İçer’e çiçek taktim etti. Başarı dileğinde bulunan Başer, müsabakayı tribünden izledi.