KIZLARDA MALTEPE HAZIRLIĞI

Hafta sonu oynanması gereken ancak Maltepesporlu oyuncuların bazılarında Covit-19 virüsüne rastlanılması nedeniyle ertelenen müsabakanın henüz oynanacağı tarih belli olmazken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir haftalık dinlenmenin ardından bugün toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Covit-19 virüsü nedeniyle Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın ertelendiğini, müsabakanın oynanma tarihinin henüz belli olmamasına rağmen bugün İstanbul temsilcisi ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda güçlü rakiplerine karşı hakemlerinde büyük etkisi ile mağlup olduklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Ligin son haftasında karşı karşıya geleceğimiz Maltepespor’u yenmek istiyoruz. Bu nedenle de Maltepespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. İstanbul’da oynadığımız müsabakada hakemlerin çok büyük etkisi oldu ve bir iki sayı fark ile Maltepespor’a o müsabakayı vermiştik. Ancak rövanşına çok iyi hazırlanacağız ve sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi.