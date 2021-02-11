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Kızlar Tekirdağ’a yöneldi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:03
Kızlar Tekirdağ’a yöneldi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda lider EGOspor ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Ankara temsilcisi karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Lider EGOspor bir çok tecrübeli ve milli sporculara sahip bir takım. Elimizden geldiği kadar bu güçlü rakibimiz karşısında mücadele etmeye çalıştık. Ancak rakibimiz tecrübesi ile oyunu iyi yönlendirdi ve kazanan taraf oldu. Bu müsabaka artık geride kaldı. hafta başından itibaren yine şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi yenmek için Pazar gününe kadar iyi çalışacağız’’ dedi. 

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Kızlar Tekirdağ’a Yöneldi
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