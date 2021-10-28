Kızlar Sivas’a bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenip Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Sivas Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakada hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Atmaca, Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacakları müsabakada kendi taraftarlarının da desteklerini arkalarına alarak Sivas’ı Yozgat’tan eli boş göndereceklerine inandığını belirtti.