Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar Sivas’a bileniyor

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:44
Kızlar Sivas’a bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenip Kızıltepe Spor Lisesi karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Sivas Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakada hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Atmaca, Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacakları müsabakada kendi taraftarlarının da desteklerini arkalarına alarak Sivas’ı Yozgat’tan eli boş göndereceklerine inandığını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Sivas’a BileniyorYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberYozgatAileveSosyalPolitikalarGençliksporHentbolKadınlarSivasBelediyesporMüsabakaHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak
Yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak
Yozgatspor prova yapacak
Yozgatspor prova yapacak
Sorgun taktik çalışıyor
Sorgun taktik çalışıyor
Mustafa Bacanlı ligi olacak
Mustafa Bacanlı ligi olacak
Çiğdemlispor’dan Gül’e forma hediyesi
Çiğdemlispor’dan Gül’e forma hediyesi
Kalespor umut veriyor
Kalespor umut veriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim