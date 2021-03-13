Kızlar Ordu’yu bekliyor

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü ligdeki bire bir rakiplerinden biri olan Ordu Gençlerbirliği karşısında galip gelerek bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ordu Gençlerbirliği takımı ile Pazar günü zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Sahadan galibiyet ile ayrılmaktan başka şanslarının bulunmadığını vurgulayan Atmaca, ‘’Pazar günü Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve rakibimizi yeneceğimize inancımız tam. Bu güne kadar Ordu Gençlerbirliği ile oynadığımız üç müsabakayı kazandık, bu müsabakayı da rakibimize bırakmaya niyetimiz yok’’ dedi.