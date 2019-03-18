Kızlar mutlu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kulüp başkanı Musa Saydam, Mücadele ettikleri Bayanlar Hentbol 2İkinci Liginin son haftasında, Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımı ile oynadıkları müsabakayı 31-21 kazanarak ligi 3. sırada tamamladıklarını söyledi. Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarını hatırlatan Saydam, ‘’Bu süreçte emeği geçen desteğini esirgemeyen İl Müdürümüz Abdullah Neşeli’ye Antrenörlerimiz Enis Atmaca ve Mehmet Aydoğan'a ve tüm sporcularımıza teşekkür ederiz’’ dedi.