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Kızlar mutlu

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubunda ligin son haftasında Turhal takımını yenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem galibiyetin hem de Play-Off’lara kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızlar mutlu

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi A Grubunda ligin son haftasında Turhal takımını yenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem galibiyetin hem de Play-Off’lara kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:42
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Kızlar mutlu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kulüp başkanı Musa Saydam, Mücadele ettikleri Bayanlar Hentbol 2İkinci Liginin son haftasında, Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımı ile oynadıkları müsabakayı 31-21 kazanarak ligi 3. sırada tamamladıklarını söyledi. Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarını hatırlatan Saydam, ‘’Bu süreçte emeği geçen desteğini esirgemeyen İl Müdürümüz Abdullah Neşeli’ye Antrenörlerimiz Enis Atmaca ve Mehmet Aydoğan'a ve tüm sporcularımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

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