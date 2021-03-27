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KIZLAR MUDANYA’YI BEKLiYOR

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:10
KIZLAR MUDANYA’YI BEKLiYOR

 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk devresinde deplasmanda mağlup oldukları Mudanya Belediyespor’dan rövanşı yarın alacaklarına inandıklarını söyledi. Hafta başından bugün güne kadar Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Bugün son hazırlıklarımızı yaparak maç saatini beklemeye koyulacağız. Rakibimiz güçlü ancak biz de artık ilk yarıdaki tecrübesiz takım değiliz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi Yozgat’tan puansız göndermek istiyoruz. Kızlarımız da iyi durumdalar ve onlarda Mudanya Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmış durumdalar. Ben inanıyorum ki yarın güçlü rakibimiz yeneceğiz ve bir çıkış yakalayıp ligin son haftasına kadar da bu çıkışımızı sürdüreceğiz’’ dedi. 

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KIZLAR MUDANYA’YI BEKLiYOR
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