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Kızlar mağlubiyet ile başladı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarına mağlubiyet ile başladı: 43-20.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:34
Kızlar mağlubiyet ile başladı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Süper Lig’de zirvede yer alan Yalıkavakspor ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren oyun üstünlüğünü eline alan Yalıkavakspor, hızlı hücumlar ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kalesinde goller atarken, etkili defansı ile de Yozgat temsilcisine gol şansı tanımadı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren sayı farkını açmaya başlayan Yalıkavakspor ilk yarısı Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında 26-5 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı farkı azaltmaya çalışsa da gol yollarında etkili olurken defansta sıkıntı yaşayınca sahadan 43-20 mağlup ayrıldı. Günün diğer müsabakasında ise Ankara temsilcisi EGOspor Üsküdar Belediyespor’u 26-28 mağlup etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı dün Üsküdar Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, bugün ise EGOspor ile Türkiye Kupası müsabakalarının son maçını oynayacak. 

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