Kızlar lideri konuk ediyor

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak Sivas Belediyespor’u yenmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün lider Sivas Belediyespor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacakları müsabakada oyuncularının sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getiren Atmaca, ‘’Yozgat’a lider olarak gelen Sivas Belediyespor’u yenmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta şansız bir mağlubiyet aldık ancak bugün lider karşısında işimizi şansa bırakmayacağız. Aramıza yeni katılan oyuncularımız ile birlikte çok iyi bir ekip olduk. Geçen sezon defansta yaşadığımız sıkıntıları artık çok fazla yaşamıyoruz. Gol yollarında da etkili bir takım olduk. Her an bütün oyuncularımız gol atabilecek durumdalar. Bu da bizim iyi bir takım olduğumuzun göstergesidir. Bu gün çok güçlü bir takım ile çok zor bir mücadeleye çıkacağız. Eğer istediğimiz oyunu sahaya yansıtır, kalemizde de sorun yaşamazsak lider karşısında istediğimiz puanları alırız ve bir çıkış yakalarız’’ dedi.