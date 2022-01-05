Kızlar Kupaya yöneldi

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGOspor, Kırşehir Belediyesi Gençlikspor takımları ile aynı grupta yer alacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı gruptan çıkmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ev sahibi oldukları Türkiye Kupası müsabakalarında başarılı olabilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ev sahibi avantajını kullanarak bir üst tura çıkmayı amaçladıklarını dile getiren Atmaca, bunu başaracak güce sahip olduklarını sözlerine ekledi.