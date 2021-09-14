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Kızlar hentbolda iddialı

Yozgat Celal Atik Spor Salonunda gerçekleştirilen hentbol antrenmanları, Antrenör Enis Atmaca gözetiminde devam ediyor.

14 Eylül 2021 Salı 00:19
Kızlar hentbolda iddialı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan hentbol antrenmanına katılan sporcular ellerinden geldiği kadar antrenmanlara katılmaya çalıştıklarını söylediler. Amaçlarının kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında bulunan sporcular gibi yetenekli ve üst liglerde oynayan birer sporcu olmak olduğunu dile getiren genç hentbolcular, ‘’Ablalarımızı örnek alıyoruz. Zaten ablalarımız bizlerin de antrenmanlarına katılarak destek oluyorlar. Bizler de bir gün Atiye ablamız gibi, Semanur Buse ablamız gibi ileride milli takıma katılmak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Antrenörümüz Enis Atmaca’nın direktiflerini tam anlamıyla yerine getirip iyi bir hentbolcu olma gayreti içerisindeyiz’’ dediler. 

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Kızlar Hentbolda Iddialı
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