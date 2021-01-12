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Kızlar hazırlıklara başladı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir haftalık devre arası izinin ardından dün Celal Atik Spor Salon’unda toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladı.

12 Ocak 2021 Salı 00:05
Kızlar hazırlıklara başladı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde toplanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergileyerek alacakları galibiyet ile üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yoğun geçen lig maratonunun ardından oyuncularına verdiği bir haftalık izinin dün tamamlandığını ve takımının toplanarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Ligin ilk devresinin kendileri için tecrübe olduğuna dikkat çeken Atmaca, ikinci yarıda çok daha iyi durumda olacaklarına inandığını ifade etti. Yoğun bir şekilde ligin ikinci haftasında Polatlı Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çalışacaklarını anlatan Atmaca, şampiyonluk mücadelesi veren rakibimizi Yozgat’a iyi bir oyun ortaya koyarak yenip puansız olarak Ankara’ya göndermek istediklerini sözlerine ekledi. 

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Kızlar Hazırlıklara Başladı
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