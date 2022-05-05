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Kızlar galibiyet istiyor

Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, yarın Erenköyspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 01:55
Kızlar galibiyet istiyor

Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol takımı Antrenörü Mehmet Efe, yarın ligin son müsabakasında Erenköyspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bu sezon kendileri için tecrübe yılı olduğunu dile getiren Efe, ‘’İlk defa mücadele ettiğimiz ligde galibiyet alamadık. Yozgatlı lise öğrencilerinden kurulu olan takımımıza bir iki takviye yaptık ve lige başladık. Tamamen tecrübesiz olan takımımız ile iyi müsabakalar çıkardık. Bir tane beraberlik almamıza rağmen güçlü takımlar karşısında oyuncularım iyi maçlar oynadılar ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösterdiler. Ligin son haftasına geldik. Yarın Bozok Stadı dış sahasında Erenköyspor ile karşı karşıya geleceğiz. Erenköyspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Ligi galibiyet ile kapatmak istiyoruz. Bugün Erenköyspor ile oynayacağımız müsabakanın teknik ve taktik antrenmanını yapacağız, yarın ise son hazırlıklarımızı tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi. 

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