KIZLAR EViNDE KAYIP

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya tutuk başlayan kırmızı siyahlı ekip ilk 5 dakikalık bölümü rakibi karşısında 3-2 geride tamamladı. 5’inci dakikadan sonra oyundan tamamen düşen Yozgat Aile ve Geçlikspor takımı oyun hakimiyetini rakibine bıraktı. Ataklarda gol bulmakta zorlanan kırmızı siyahlılar Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımının ataklarını da engelleyemeyince ilk 20 dakikalık bölümü 14-5 geride tamamladı. rakibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takım müsabakanın ilk yarısını 20-11 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da etkisiz olunca sahadan 28-38 mağlup ayrıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takım taraftarının desteğini arkasına alarak kazanmak istediği müsabakada kaybederken kendi evinde de ilk mağlubiyetini almış oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken Hilal Doğan 7 gol ile onu takip etti. Dilek Serçe ve Zehra Karaboğaz 4’er gol kaydederken Semanur Buse Baran 3, Zehra Karadavut ise 2 gol attı. Konuk ekip Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Feyzanur Öztürk attığı 11 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Öztürk’ü takımında 7 gol ile Gizem Dilek, 6 gol ile Esengül Adsız, 4’er gol ile Fatma Tabanyeli, Yeşim Alp, 3’er golle de Meriç Kaya, Eylül Şilan Yalçın takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe bir, Zehra Karaboğaz ise iki defa iki dakika cezası aldı. Zeynep Yüksektepe, Dilek Serçe ve Hilal Doğan ise sarı kart gördü. Konuk ekip Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında ise Feyzanur Öztürk bir, Esengül Adsız ve Fatma Tabanyeli ise üç defa iki dakika cezası alırken, Feyzanur Öztürk, Gizem Dilek ve Meriç Kaya sarı kart gören isimler oldu. Ayrıca Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Esengül Adsız ve Fatma Tabanyeli kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. •RABİA ŞAHİN•