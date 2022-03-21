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Kızlar direnemedi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 44-34 mağlup oldu.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:51
Kızlar direnemedi

 Ligde çıktığı son müsabakalarını da kaybeden kırmızı siyahlı ekip lider karşısında da iyi mücadele etmesine karşılık bunu skora yansıtamayınca sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. İlk yarısı 27-15 ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında direnemedi. Mersin Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Galip Uzun, Abdurrahman Sefa Doğan yönetti. Mersin Büyükşehir Belediyespor da Hatice Güler attığı 14 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Hatice Güler’i takımında 7’şer gol ile Burcu Özdemir, Nurşen Aydın, 5 gol ile Yaren İpek Köle, 4’en gol ile Fatma Canbolat, Neşe Şimşek, 3 gol ile de İlke Şen takip etti. Yozgat Ali ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Hilal Doğan attığı 10 gol ile takımının en golcü ismi oldu. Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Zehra Karaboğaz 6’şar, Semanur Buse Baran 2, Elif Özdeniz, Zehra Karadavut, Rümeysa Atik, Emine Berra Aykanat ise 1’er gol atarak takımına katkı sağladı. Ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor da Jacquy Yanıck Banıomo ve Yaren İpek Köse sarı kart görürken, Burcu Özdemir, Aslıhan Oturmak, Jacquy Yanıck Banıomo ve Yaren İpek Köye 1’er kez iki dakika cezası aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Elif Özdemir ve Zeynep Yüksektepe sarı kart görürken, Atiye Gülseven, Elif Özdemir ve Zeynep Yüksektepe, Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan 1’en kez, Zehra Karaboğaz ise 2 defa iki dakika cezası aldı. 

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