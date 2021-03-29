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Kızlar direnemedi 31-38

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Mudanya Belediyespor’a 31-38 mağlup oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:54
Kızlar direnemedi 31-38

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümü başa baş mücadele şeklinde geçti. İki takımın karşılıklı attığı goller ile geçilirken 20’inci dakikadan sonra konuk ekip hızlı hücumlar ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karışında attığı gollerle öne geçti ve sayı farkını açmaya başladı. Defansta rakibine karşı direnemeyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını 13-18 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısının ilk bölümü de karşılıklı atılan goller ile geçilirken müsabakanın sonlarına doğru konuk ekip Mudanya Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve hem ofansta hem de defansta etkili bir oyun ortaya koydu. Müsabakayı konuk ekip 31-38 kazandı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran 8 gol atarken, Zeynep Yüksektepe ve Atiye Gülseven 6, Hilal Doğan ise 5 gol atarak takımına katkı sağladı. Konuk ekip Mudanya Belediyespor’da ise Ceren Subaşı attığı 11 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Mudanya Belediyespor’da Büşranur Şaş 7, Damla Güleç ise attığı 6 gol ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven ve Hilal Doğan birer kez, Zeynep Yüksektepe ise iki defa iki dakika cezası aldı. Atiye Gülseven, Zehra Karadavut ve Zeynep Yüksektepe sarı kart görürken Simge İçer ise kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konuk ekip Mudanya Belediyespor’da ise Güliz Karaman, Elif Çağla Şen, Sonnur Şaş birer kez, Damla Güleç, Ceren Subaşı, Büşranur Şaş ise ikişer defa iki dakika cezası aldılar. Ela Yıldız, Mevla Cansu Akbulut ve Büşranur Şaş sarı kart gördü. 

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Kızlar Direnemedi
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