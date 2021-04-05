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KIZLAR DEPLASMANDA KAYIP

HENTBOL Kadınlar Birindi Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Bolu Belediyespor ile oynadığı müsabakayı 33-28 kaybetti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:19
KIZLAR DEPLASMANDA KAYIP

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koydu. Karşılıklı atılan goller ile geçilen ilk yarıyı ev sahibi ekip 14-13 önde kapadı. Müsabakanın ikinci yarısında yorgunluk belirtileri gözlenen temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe’nin de kırmızı kart görerek oyun dışında kalması ile direnci düştü. Hem ofansta hem de defansta etkili bir oyun ortaya koyan Bolu Belediyespor farkı açtı ve müsabakayı 33-28 kazandı. Bolu Karaçayır Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Firatalp Duda, Oğuzcan Tarakcı hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Bolu Belediyespor’da Sema Şen takımının ve müsabakanın en çok gol atan ismi oldu. Sema Şen’i takımında Hatice Sağdıç 6 gol, Aylin Erkin 5 gol, Busenur Orhan ve Kübra Kandemir ise 4’er gol atarak takip ederken takımlarının galibiyetinde pay sahibi oldular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan 6’şar gol atarken, Simge İçer ve Semanur Buse Baran’ın attığı 5’e gol mağlubiyete engel olmadı. Bolu Belediyespor’da Hatice Sağdıç, Aylın Ergin Kübra Kandemir 2 dakika cezası alırken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Simge İçer, Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan birer kez, Atiye Gülseven iki kez, Zeynep Yüksektepe ise 3 kez iki dakika cezası aldı. Bolu Belediyespor’da Hatice Sağdıç, Aylin Ergin, Kübra Kandemir sarı kart görürken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Simge İçer ve Semanur Buse Baran sarı kart gördü. Ayrıca Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

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KIZLAR DEPLASMANDA KAYIP
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