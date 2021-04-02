KIZLAR BOLU’YA BiLENiYOR

Bugün Antrenör Enis Atmaca gözetiminde son hazırlıklarını tamamlayacak olan Bozkırın Başakları yarın Bolu’ya hareket edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Bolu Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Bolu Belediyespor karşısında galibiyet beklediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Pazar günü deplasmanda Bolu Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Bunun içinde çok çalıştık, oyuncularım da, teknik ekip olarak biz de tamamen galibiyete şartlanmış durumdayız. Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz rakibimizden rövanşı alacağımıza inancımız tam. Biz ligin ilk yarısında ilk defa mücadele ettiğimiz bu ligde çok tecrübesizdik. Ancak ligin ilk yarısı bizim için bir tecrübe oldu ve oyuncularım ligin ikinci yarısında çok daha iyi mücadele etmeye başladılar. Bizi rahat yenen bütün takımları transfer yapmamamıza rağmen çok zorladık. Pazar günü de Bolu Belediyespor karşısında iyi bir mücadele örneği ortaya koyacağız. Galip gelmek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ben takımıma güveniyorum ve iki puan ile Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.