Kızlar Artvin’e yenildi 33-31

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Artvin deplasmanında özellikle kazandığı 7 metre atışlarını kaçıran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Başa baş geçen müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı atılan goller ile geçildi. İki takımda hem ofansta hem de defansta etkili olurken ilk yarının son dakikalarında ev sahibi Artvin 7 Martspor oyuna ağırlığını koydu ve müsabakanın ilk devresini 15-12 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı atılan goller ile geçildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken kazandığı 10 7 metre atışının üçünü kaçırınca sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Artvin 7 Martspor’da Ece Ersöz attığı 14 gol ile müsabakanın en golcü ismi olurken, Ece Ersöz’ü takımında 5 gol ile Münevver Ayhan, 4’er golle de Fatma Şahin ve Nazlıcan Akkuş takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Hilal Doğan 11 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Zeynep Yüksektepe 9, Atiye Gülseven ise 5 gol ile takımına katkı sağladı. Artvin 7 Martspor’da Sudenaz Eryiğit, Münevver Ayhan ve Nazlıcan Akkuş bir defa, Hacere Özdemir ise iki defa iki dakika cezası alırken, Sudenaz Eryiğit, Hacere Özdemir ve Nazlıcan Akkuş ise sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Simge İçer, Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan bir kez, Atiye Gülseven ise iki defa iki dakika cezası alırken, Atiye Gülseven ve Simge İçer sarı kart gördü.