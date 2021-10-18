Kızlar Artvin’e acımadı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk 15 dakikalık bölümü rakibi karşısında 10-2 önde girdi. Hem ofansta hem de defansta etkili olan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını ise 15-6 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hücumda etkili olurken, kalede de Sakine’nin kurtarışları sonucunda aradaki sayı farkını açmaya başladı. Müsabakayı 34-16 kazanan temsilcimiz puan cetvelinde de 3’üncü sıraya yükseldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından milli oyuncu Atiye Gülseven attığı 10 gol ile müsabakanın en golcü ismi olurken Atiye’yi takımında 9 gol ile Zeynep Yüksektepe, 5 gol ile de Semanur Buse Baran izledi. Konuk ekip Artvin 7 Martspor’da ise Azra Akça attığı 5 golle takımının en golcü ismi olurken Azra’yı 4 gol ile Seray Altun takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven ve Zehra Karaboğaz ikişer kez 2 dakika cezası alırken, Zeynep Yüksektepe, Semanur Buse Baran, Dilek Serçe’de birer kez iki dakika cezası aldı. Atiye Gülseven, Dilek Serçe ve Zehra Karaboğaz ise sarı kart gördü. Konuk ekip Artvin 7 Martspor’da Büşra Nur Atalay ve Sudenaz Eryiğit ikişer kez iki dakika cezası alırken Azra Akça ise bir kez iki dakika cezası aldı. Sudenaz Eryiğit ve Azra Akça sarı kart gördü. •Rabia Şahin•