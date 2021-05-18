Kayışdağ’ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Daha önce dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Kayışdağ, Avrupa şampiyonasına çok çalıştığını ve artık şampiyon olmanın zamanının geldiğini söyledi. Kendisine, Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp’i örnek aldığını dile getiren Kayışdağ, ‘’Benim gibi Yozgatlı olan ve Türkiye’nin gururu Rıza Kayaalp’i kendime örnek aldım. Büyük başarıların altına imza atan Rıza Kayaalp gibi bende Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları, Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Rıza Kayaalp’in kırılması zor olan ama imkansız olmayan rekorlarını kırmak için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum. Ülkemi ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışacağım’’ dedi.

•Spor Merkezi•