Kayaalp Olimpiyatlara hazırlanıyor

Son yapılan dünya Avrupa şampiyonasında 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Tokyo’da madalya koleksiyonunda eksik olan olimpiyat altın madalyasını almak için milli takım kampında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, bugüne kadar sayısız başarıların altına imza attığını kırılacak bütün rekorları kırdığını, olimpiyat şampiyonluğu dışında alınabilecek bütün madalyaları almayı başardığını ifade etti. Temmuz ayının sonunda Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan olimpiyat oyunlarına çok iyi hazırlanacağını dile getiren Kayaalp, ‘’Madalya koleksiyonumda eksik olan Olimpiyat şampiyonluğu madalyasını koleksiyonuma eklemek istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğunu elde ettikten sonra güreşe devam edip etmeme konusunda bir karar vereceğim, ancak önceliğim Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmak’’ dedi.