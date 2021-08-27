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Kayaalp Erdoğan’ın konuğu oldu

Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:00
Kayaalp Erdoğan’ın konuğu oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya alan ve üst üste olimpiyatlarda üç madalya kazanan ikinci sporcu olma başarısını gösteren Rıza Kayaalp ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye’de konuğu oldular. Kayaalp, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan sporcular olarak bir araya geldik, kendisine her zaman bizlere olan desteği ve ilgisi için teşekkür ediyorum’’ dedi.  

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Kayaalp Erdoğan’ın Konuğu Oldu
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