Kaptan Kasımpaşa’da

1998 yılında Gaziantenspor’dan Yozgatspor’a transfer olan eski Galatasaraylı oyuncu Cihat Arslan 1998-2002 yılları arasında Yozgatspor’un formasını başarı ile terletmiş ve kaptanlığını yapmıştı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşaspor teknik direktörü Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından başarılı teknik direktör Cihat Arslan ile el sıkıştı. Kasımpaşaspor’dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. Futbolculuk döneminde Yozgatspor dışında Kasımpaşaspor’da da bir dönem forma giyen Yozgatspor’un eski kaptanı Cihat Arslan, Arslan, teknik direktör olarak Balıkesirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Adanaspor ve Karşıyaka kulüplerinde görev yaptı. Arslan 2013-2014 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Beledilespor ile PTT Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige çıkma başarısı göstermişti.