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Yozgat
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Kamptan döndüler

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncuları Zehra Karadavut ile Nuriye İbiş Ankara’da katıldıkları milli takım kampından döndüler.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:59
Kamptan döndüler

Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran ve Zeynep Yüksektepe’den sonra bu sene milli takım kampına Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından 2006 doğumlu orta oyun kurucu Zehra Karadavut ile Pivon Nuriye İbiş’te milli takım kampına davet edilmişlerdi. 20-25 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen milli takım kampında milli takım antrenörleri eşliğinde antrenmanlar yapan iki başarılı oyuncu Zehra Karadavut ile Nuriye İbiş dün kamp sonrasında Yozgat’a geldiler. Milli takım kampında ilk gününde heyecanlanmalarına karşılık ikinci gününde kendilerini toparladıklarını ve kamp süresince ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gösterdiklerini söyleyen iki başarılı oyuncu, milli takım kampının çok zor geçtiğimi belirttiler. Kamp boyunca kendilerini geliştirme fırsatı da bulduklarını dile getiren başarılı sporcular, takım arkadaşları Atiye Gülseven gibi kendilerinin de milli takım formasını giymek istediklerini ifade ettiler. 

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Kamptan Döndüler
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