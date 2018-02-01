Jovan Türk olmak istiyor

Makedonya’nın üst liglerinde oynayan son olarak ta Vardar takımının formasını giydikten sonra iki önce Türkiye’ye gelen Jovan Talevski bir çok kez de Makedonya milli takım formasını da başarıyla terletti.

İki yıldır Türkiye’de olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, ‘’Türkleri çok seviyorum ve kendimi Türk gibi hissediyorum. Özellikle Yozgat’ta çok mutluyum ve Türk olmak istiyorum. Bir çok Türk arkadaşım var ve Türkçe de öğrenmeye başladım. Ben Türk vatandaşlığına geçip milli takım formasını giymek istiyorum.

Türkiye’nin başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Benim bu talebimi kulüp başkanımız Cenker Doğan’a ilettim, Cenker başkanım konuyla ilgileneceğini ve benim Türk vatandaşı olmam için elinden geleni yapacağını söyledi. Umarım bir aksilik çıkmaz ve Türk olarak Türkiye’ye hizmet ederim’’ dedi.