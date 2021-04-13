Herkesin kendisini tanımasını istiyor

Son yapılan Avrupa şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yozgat’ın gururu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, hedeflerini anlattı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 67 kiloda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanıp, gençler Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek, Haltere 10 yaşında başladığını, günlük antrenmanlarında ortalama 40 ton ağırlık kaldırdığını belirtti. 2001 yılında Yozgat’ta doğduğunu kaydeden Özbek, ‘’Küçük yaşta Ankara'ya gelip, sporla tanıştım. Spor tamamen isteğimin dışında gelişti. Sınıf öğretmenlerim ve müdür yardımcımız, 5. sınıftayken haylazlıklarımdan dolayı enerjimi bir yerde atmamı söyledi. Öğretmenlerim ve ailem tarafından spora teşvik edildim. Küçükken top koşturuyordum, çok iyi kaleciydim. Sonra şimdiki antrenörüm Gökhan Küçükoğlu ile tanıştım. Kendisi bana bu yolda ilerleyebileceğimi, yeteneğim olduğunu söyledi. Ben de bunun peşinden koştum. O zamanlarda, o yaşta kilo kaldırmak birçok insanın yapamadığı bir şeydi. 5. sınıfta okulda da bu bir popülarite oluyordu. Onun keyfiyle de devam ettim. Tamamen istemsiz bir başlangıçtı ama daha sonrasında çok büyük başarıların yolunu açtı. Mutluyum, hayatımdan memnunum’’ dedi.

Geçen sene büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ancak orada istediği verimi alamadığını vurgulayan Yozgatlı Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, ‘’İlk tecrübemdi büyüklerde. Oranın stresi heyecanı çok başkaydı. Bu kez o stresi ve heyecanı daha güzel kontrol edebildiğim için Allah'a şükür başarılı oldum. Altın madalyayı kazandık. Son bir senedir sadece bu yarışma için, pandemi sürecinde bile bu yarışmayı düşünerek çalışıyorduk. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak çok güzel. Zaten yarışmadan sonra çok duygulandım, elim ayağım boşaldı. Ağladım sevinçten. Böyle şeyler yaşamak güzel. Ciddi bir sakatlık yaşamadığım sürece, biz bu sene daha yeni başlıyoruz. İlk hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Şu anda kota durumunu bekliyoruz. Eğer açıklama yapıldığında kota alamamışsam, önümüzde bu kez Gençler Dünya Şampiyonası var. Normalde almam gereken puandan daha fazla alıyorum burada, son yarışma olduğu için. Eğer bu Avrupa Şampiyonası'nda bu kotayı alamadıysam, Allah nasip ederse Dünya Şampiyonası'na gidip, orada bir şampiyonluk alıp, kotayı tamamlayıp Tokyo'ya uçacağız’’ diye konuştu. (a.a)