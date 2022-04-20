HER BRANŞTA ŞAMPiYON

Yozgat Belediyesi bünyesine geçtikten sonra Futbol, Güreş, Kick-Boks, Hentbol takımlarını faaliyet geçiren Yozgat Belediyesi Bozokspor, elde ettiği başarılarla hem Yozgat’ın adını Türkiye çapında duyuruyor, hem de Yozgat’ın gururu oluyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kendisinin de sporcu kökenli olduğunu bir zamanla hentbol ile de uğraştığını söyledi. Köse, Yozgat’ta gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spora yönlendirmek ve spor ile de Yozgat’ın adını tüm dünyaya duyurmak için Bozok Spor Kulübü’nü belediye bünyesine dahil ettiklerini dile getirdi. Yozgat Belediyesi Bozokspor ile birçok branşta faaliyetlere başladıklarını vurgulayan Köse, ‘’Futbol ve Hentbolda namağlup olarak şampiyonluklar yaşadık. Futbol takımımız yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ederken, hentbol takımımız ise Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edecek. Futbol da ilk hedefimiz Üçüncü Lige yükselmek olurken hentbol da ise Süper Lig heyecanı yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki sezon hentbolda bir şampiyonluk daha yaşayarak, süper Lige çıkarmak istediğimiz takımımız ile Yozgat’a Galatasarayları, Beşiktaşları, Fenerbahçeleri getirmek istiyoruz. Hatta Süper Lig’de de başarılı olacak Avrupa’yı Yozgat’a getirme gibi büyük hedeflerimiz var. Başarılarımız sadece Futbol ve Hentbol ile sınırlı değil. Kick-Boks branşında bir sporcumuz milli takımda yer alırken, bir çok sporcumuz da Türkiye dereceleri elde ederek Yozgat’ın gururu oldular. Aynı şekilde ata sporumuz Güreşi de canlandırmak adına çalışmalarımız oldu. Genç kardeşlerimiz belediyemiz bünyesinde kurduğumuz güreş takımı ile çalışmalarını sürdürürken, bir çok güreşçimiz de Türkiye şampiyonlukları elde etti’’ dedi.

YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR’UN BAŞARILARI

Yozgat’ın en geniş futbol alt yapısına sahip olan ve bir çok Birinci Lig ve Süper Lig takımlarına oyuncu gönderen Yozgat Belediyesi Bozokspor, bu sezon Bölgesel Amatör Ligi hedefiyle başladığı futbol serüveninde namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni C Grubunu namağlup olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Play-Off birinci turunda mücadele etme hakkı elde etti. Play-Off Birinci turunda Bişekspor’u 3-0 ve 7-0’lık skorlar ile eleyerek Play-Off ikinci turuna yükselen Yozgat Belediyesi Bozokspor burada da Sarıkaya Belediyespor, Divanlı Gençlerbirliği, Kale Gençlikspor ve Yozgat SHÇEKspor takımlarını mağlup ederek Sorgun Belediyespor ile final oynama hakkı elde etti. Sorgun Belediyespor’u da mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozokspor Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. Hentbol branşında da kendisine Birinci Lig hedefi koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ise mücadele ettiği Hentbol Erkekler İkinci Ligi D grubunu namağlup tamamlayarak Play-Off grubuna yükseldi. Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Elazığ Gençlikspor, Hendekspor ve Kızıltepe Spor Lisesi takımlarının yer aldığı A grubunu da namağlup olarak tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Birinci Lige yükselme sevincini yaşadı. Öte yandan kurduğu Kick-Boks takımı ile de birçok başarının altına imza attı. Sporcusu Betül Zararsız, elde ettiği başarılar ile hem Yozgat’ın gururu oldu hem de Kick-Boks milli takımına seçilme başarısı elde ederken, Kick-Boks takımında yer alan diğer sporcular ise katıldıkları turnuvada birçok Türkiye derecesi elde ettiler. Kick-Boks gibi güreşe de yönelen Yozgat Belediyesi Bozokspor, bu branşta da birçok Türkiye şampiyonlukları elde etti.

