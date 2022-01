Hentbolda Sarıkaya üstünlüğü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Cüneyt Yoldaş, yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi sürecinde motivasyon olarak çocukların eğitim öğretime hazır hale gelmesi, başarılarının artarak devam etmesi adına Eğitim, Spor ve Kültürel alanda çocukların gelişimine katkı sunmaya çalışıldığı söyledi. Her bireyin özel olduğu anlayışıyla Okullarda dezavantajlı öğrencileri ve akademik başarısı düşük olan öğrencileri her alanda gelişimini desteklediklerini belirten Yoldaş, ‘’Bu süreçte gerekli izinleri veren ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunan Sarıkaya Kaymakamımıza, çocuklarımıza önderlik yapan Fatih Ortaokulu Müdürü Oğuz Karabel'e, Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şennur Altunküpe’ye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Ozan Salep hocamıza teşekkür ediyoruz. Şampiyon olan çocuklarımızı canı gönülden kutluyor her birisi için daha güzel bir gelecek temenni ediyoruz’’ dedi.