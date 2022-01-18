Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hentbolda Sarıkaya üstünlüğü

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Hentbol Turnuvasında tüm rakiplerini yenen Sarıkaya Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.

18 Ocak 2022 Salı 00:06
Hentbolda Sarıkaya üstünlüğü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Cüneyt Yoldaş, yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi sürecinde motivasyon olarak çocukların eğitim öğretime hazır hale gelmesi, başarılarının artarak devam etmesi adına Eğitim, Spor ve Kültürel alanda çocukların gelişimine katkı sunmaya çalışıldığı söyledi.  Her bireyin özel olduğu anlayışıyla Okullarda dezavantajlı öğrencileri ve akademik başarısı düşük olan öğrencileri her alanda gelişimini desteklediklerini belirten Yoldaş, ‘’Bu süreçte gerekli izinleri veren ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunan Sarıkaya Kaymakamımıza, çocuklarımıza önderlik yapan Fatih Ortaokulu Müdürü Oğuz Karabel'e, Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şennur Altunküpe’ye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Ozan Salep hocamıza teşekkür ediyoruz. Şampiyon olan çocuklarımızı canı gönülden kutluyor her birisi için daha güzel bir gelecek temenni ediyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Sarıkaya üstünlüğüYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberOkulSporlarıHentbolTurnuvaSarıkayaFatihOrtaokuluşampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AMATÖRDE GOL YAĞMURU
AMATÖRDE GOL YAĞMURU
Sorgun’da satranç turnuvası
Sorgun’da satranç turnuvası
TAKIMLARIMIZ GALiP
TAKIMLARIMIZ GALiP
Badminton müsabakaları başladı
Badminton müsabakaları başladı
Güreşe devam
Güreşe devam
Belediye seriye bağladı
Belediye seriye bağladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim