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HEDEF iKiNCi LiG

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, 9 Haziran tarihinde başlayacak olan lig öncesinde hedefini İkinci Lig olarak belirledi.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:35
HEDEF iKiNCi LiG

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi etap müsabakaları 9-13 Haziran tarihlerinde oynanacak. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün de yer aldığı Tekerlekli sandalye 3’ümcü Ligi etap müsabakaları 9-13 Haziran tarihleri arasında Play Off müsabakaları ise 15-19 Haziran tarihleri arasında Yalova’da yapılacak. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3’üncü Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarının 9 Haziran'da başlayacağını duyurduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle grup müsabakalarının Bursa ve Yalova da oynanacağını dile getiren Altınkuyu, müsabakaların 13 Haziran tarihinde sona ereceğini, 15 Haziran da ise Play-Off müsabakalarının oynanacağını ifade etti. Bu ay içerisinde başlayacak olan lig için hazırlıkların Sorgun Spor Salon’unda devam ettiğini vurgulayan Altınkuyu, son hazırlıkları tamamladıktan sonra Yalova’ya gideceklerinin altını çizdi. Transfer çalışmalarına da değinen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, transfer çalışmalarımızı tamamladıklarını, 4 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını, toplamda da lige 10 oyuncu ile katılacaklarını dile getirdi. Bu sezon hedef büyüttüklerini vurgulayan Altunkuyu, Bu sezon ikinci lige yükselmeyi amaçladıklarını belirtti. Transferleri buna göre yaptıklarını ve bu hedefimize ulaşacaklarına inandıklarını bildiren Altınkuyu, Yalova’da önce grup müsabakalarında çıkacaklarını ardından da Play-Off’larda başarılı olarak bir üst lige terfi etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, kendilerine maddi ve manevi destek olan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye de teşekkür etti.

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HEDEF IKiNCi LiG
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