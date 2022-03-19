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Hedef 4’te 4

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, kalan 4 müsabakasının tamamını kazanarak bulunduğu grubu zirvede tamamlamak istiyor.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:19
Hedef 4’te 4

 Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazın Arslan yaptığı açıklamada, Ligin son dönemecinde olduklarını ve kalan 4 haftanın sonunda hep birlikte bir büyük sevinci yaşamayı dilediğini söyledi. Öncelikle bu hafta sonu oynayacakları Sorgun Belediyespor ve devamında oynanacak Osmancık Belediyespor, Keçiören Belediye Bağlumspor ve Mucur Yabanlıspor maçlarında takımına başarı dileğinde bulunan Arslan, ‘’İnşallah galibiyet ve 3 puanlar bizim olsun. Takımımızın bu zorlu 4 karşılaşmayı kazanıp bize büyük bir sevinç yaşatacağına inanıyorum. Bugünlere kolay gelinmediği herkesin malumudur. Ancak İnşallah bizler zoru başarmayı seven ve bunun için gayret eden bir takımız. Başkanından yönetimine, teknik heyete, futbolcularına, tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarına kadar herkesin böyle bir inanç içerisinde olduğuna inanıyorum. Herkes sorumluluğunun farkındadır. Ara transfer döneminde ve öncesinde ilk başlangıçtaki kadroya nispetle bazı değişiklikler olmuş ve hocamızın istediği doğrultuda yapılan 8 adet yeni transferle takımımız daha güçlenmiştir. Bunu da ikinci yarıda oynadığımız ilk dört karşılaşmada alınan neticelerle net bir şekilde gördük. 4 maçımız kaldı. İnşallah kendi işimizi kendimiz görüp, bu kalan maçları kazanarak, diğer takımların alacağı neticelerle ilgilenmeden hedefimize ulaşacağız. Mazeretlerin, ama ve fakatların arkasına sığınmadan yönetim olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Başta hoca ve futbolcularımız olmak üzere takımımız üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışmış ve çalışmaktadır. Sorunlar her yerde olduğu gibi elbette vardır ve olacaktır. Ayrıca aşılmayacak sorun da yoktur. Ama bizler yönetiminden, hocasına, futbolcusuna ve tüm çalışanlarına kadar takım olarak inançla, azimle, kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.  İnandık ve başarmamak için hiç bir mazeretimiz olmadığının farkındayız. Başta hocamız ve futbolcularımız olmak üzere takımıma güveniyorum. İnanıyoruz ve inşallah birlikte başaracağız’’ dedi.

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