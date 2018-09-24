Hazırlıklar başladı

İl Özel İdarespor Antrenörü Abdurrahman Doğan gözetiminde Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli parkında sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekip 10 günlük birinci kamp dönemini Çamlık'ta yapacak. Doğan 20 Eylül itibari ile yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Doğan, "Takımımızda birlik beraberlik ve kaynaşma üst düzeyde. Geçen yıl bir kaç futbolcu arkadaşımı ile yollarımızı ayırdık. Onların yerine nokta transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Eksik gördüğüm mevkilere bir kaç transfer yapacağız. Lig maçları 27 Ekim'de başlıyor. Bu süreye kadar sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Hazırlık kampında 3 hazırlık maçı oynayacağız. İl Özel İdarespor Kulübü olarak hedefimiz ilk olarak Play-Off'a kalmak ve şampiyonluğa ulaşmak. Bunu başaracak güçteyiz. Takımıma güveniyorum. Bu yıl futbol severler genç mücadele ve asla centilmenlikten ödün vermeyen bir takım izleyecek. Amatör kümede mücadele verecek tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.