Hazırlıklar başladı

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, hafta sonu deplasmanda Konya Basketbol takımı ile oynadıkları müsabakayı hakeminde etkisiyle kaybettiklerini, artık mağlubiyete tahammüllerinin kaldığını söyledi. Pazar günü kendi sahalarında Ankara Söğütsen Seramik takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını dile getiren Tekgül, ‘’Ligde bir müsabaka dışında çıktığımız bütün müsabakaları şansız bir şekilde yenildik. İyi oynadığımız maçların bazılarını ikinci yarıda ya basit hatalar sonucunda kaybettik, ya da hakemlerin etkisi ile kaybettik. Artık kaybetmeye tahammülümüz yok. Kendi sahamızda üst üste oynayacağımız iki müsabakayı da kazanarak ligi galibiyetler ile tamamlamak istiyoruz. Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve diğer maçlarda yaptığımız hataları tekrarlamadan sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak istiyoruz’’ dedi.