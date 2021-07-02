Hazırlık müsabakalarına devam

Daha önce Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salon’unda toplanan tekvandocular birlikte antrenman yapıp müsabaka gerçekleştirdiler. Önceki gün Yozgat Merkez de bulunan tekvandocular ile Yerköy ve Sorgun’da bulunan tekvandocular yine bir araya gelerek toplu antrenman yapıp, daha sonra da kendi aralarında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası öncesinde hazırlık müsabakası yaptılar. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda yıldız tekvandocular hocalarından öğrendiklerini müsabaka sırasında uygulayarak rakiplerine üstün gelmeye çalıştılar. Antrenörler tarafından sık sık durdurulan müsabakalarda Antrenörler sporcularına yaptıkları hataların neler olduğunu anlattılar.