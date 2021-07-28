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HAZIKLIKLAR BAŞLIYOR

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, iki yıldır mücadele ettiği ligde bu sezen üst sıraları hedefliyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:11
HAZIKLIKLAR BAŞLIYOR

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor yeni sezon Cumartesi gününden itibaren Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde başlayacak.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, iki sezondur mücadele ettikleri Efeler Ligi’nde iki sezonda tecrübe kazandıklarını ve yeni sezonda daha da başarılı bir grafik çizeceklerine inandığını söyledi. Geçen yılki kadrodan sadece Başantrenör Bahadır Aksoy, Fizyoterapist Barış Keçeci ve İstatistik Antrenörü Doğukan Yurdakul'un kaldığını ifade eden Gül, yardımcı antrenörlük görevine Hakan Öztürk'ün, kondisyonerlik görevine de Can Apaydın'ın getirildiğini kaydetti. Şu anda 15 kişilik kadronun tamamlandığını ve Cumartesi günü takımın toplanıp, ardından çalışmalara başlanacağını dile getiren Gül, ‘’Yabancı oyuncularımızın biletlerini alıp gönderdik. Onlar yarın sabah yola çıkacaklar. Diğer oyuncularımız da Cumartesi günü takıma katılacak. Toplu imza törenin ardına çalışmalara başlayacağız’’ dedi.

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