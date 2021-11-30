Halkbank zirveyi bırakmıyor

Lider Halkbank konuk ettiği Yeni Kızıltepespor’u 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Sorgun Belediyespor’u 3-0 ile geçti. Ziraat Bankkart takımı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş takımını deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Arkasspor ise konuk ettiği Spor Toto takımını 3-0 ile geçti. Galatasaray deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’a 3-2 mağlup olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor’a 3-2 yenildi. Altekma deplasmanda Bingöl Solhanspor’a 3-1 mağlup oldu.