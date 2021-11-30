Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Halkbank zirveyi bırakmıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde lider Halkbank zirveyi kimseye bırakmıyor.

30 Kasım 2021 Salı 00:52
Halkbank zirveyi bırakmıyor

Lider Halkbank konuk ettiği Yeni Kızıltepespor’u 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Sorgun Belediyespor’u 3-0 ile geçti. Ziraat Bankkart takımı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş takımını deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Arkasspor ise konuk ettiği Spor Toto takımını 3-0 ile geçti. Galatasaray deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’a 3-2 mağlup olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor’a 3-2 yenildi. Altekma deplasmanda Bingöl Solhanspor’a 3-1 mağlup oldu.

Anahtar Kelimeler:
Halkbank Zirveyi BırakmıyorYozgatIlerigazetesiSalıKasımHaberVoleybolAXASigortaEfelerLigi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına Şiddete sıfır tolerans
Kadına Şiddete sıfır tolerans
Oyunculardan Jest
Oyunculardan Jest
Kaymakamdan moral ziyareti
Kaymakamdan moral ziyareti
TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR
TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR
Maç öncesi moral
Maç öncesi moral
Zirve Ankara takımlarının
Zirve Ankara takımlarının
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim