Hakem Karaca

Yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Ömer Akma, Umut İncili yaparken, müsabakada dördüncü hakem olarak ise yine aynı bölgeden Yunus Gül görev yapacak.
03 Mart 2021 Çarşamba 00:46
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da İskenderunspor ile oynayacağı müsabakayı Van bölgesinde Sercan Karaca yönetecek.
Yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Ömer Akma, Umut İncili yaparken, müsabakada dördüncü hakem olarak ise yine aynı bölgeden Yunus Gül görev yapacak.