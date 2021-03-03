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Hakem Karaca

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da İskenderunspor ile oynayacağı müsabakayı Van bölgesinde Sercan Karaca yönetecek.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:46
Hakem Karaca

 Yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Ömer Akma, Umut İncili yaparken, müsabakada dördüncü hakem olarak ise yine aynı bölgeden Yunus Gül görev yapacak. 

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Hakem Karaca
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