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GUZEL OYUNA SKOR YAKIŞMADI

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Polatlı Belediyespor ile karşılaştı. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık sahadan 29-36 mağlubiyet ile ayrıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:18
GUZEL OYUNA SKOR YAKIŞMADI

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Polatlı Belediyespor ile karşılaştı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Kayseri Bölgesinden Ahu Topçu ve Ezgi Dadaşer hakem ikilisi yönetti. Kayseri Bölgesinden Fatih Kaymaz gözlemci olarak görev yaptı.  Müsabakanın ilk dakikalarını her iki takım da kontrollü geçirdi. Temsilcimiz, rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalıştığı ilk dakikalarda etkili olmaya çalıştı. Konuk ekip agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. Müsabakanın ilk 5 dakikası Polatlı Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın 10’uncu dakikasında müsabakada dengeli oyun dikkat çekti. Konuk ekibin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren temsilcimiz skorda dengeyi sağladı. Güçlü rakibine karşı iyi bir mücadele örneği sergileyen temsilcimiz agresif savunma yaparak gol izni vermedi. Müsabakanın ilk yarısı Polatlı Belediyespor’un 15-16 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya Hilal Doğan ve Zeynep Yüksektepe’nin iki dakikalık cezası nedeniyle eksik başlayan temsilcimiz, rakibinin hızlı hücumlarına karşı koyamadı. Farkı artırmaya başlayan konuk takım tecrübesini sahaya yansıttı. İlk yarıya oranla ikinci yarıda kopuk bir oyun sergileyen temsilcimiz savunma da etkisiz kaldı. Polatlı Belediyespor ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 29-36 galip ayrıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zeynep Yüksektepe, Hilal Doğan, Simge İçer, Polatlı Belediyespor ise Ebru Öztürk, Elif Özdeniz iki dakika cezası aldılar. Temsilcimiz Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ‘da Hilal Doğan attığı 14 golle takımının ve müsabakanın en skorer ismi oldu. Atiye Gülseven 6, Zeynep Yüksektepe 4 gol ile katkı sağladı. Polatlı Belediyespor’dan Ebru Öztürk 9 gol atarken, Özlem Önder ve Elif Özdeniz 8’er gol ile takımına katkı sağladı. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’dan Zeynep Yüksektepe,  Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan, Polatlı Belediyespor’da ise Ebru Öztürk, Kübra Katar ve Elif Özdeniz sarı kart gördüler.

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GUZEL OYUNA SKOR YAKIŞMADI
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