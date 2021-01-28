Güzel başladı kötü bitirdi

Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanan müsabakayı Erzincan Bölgesi’nden Pınar Aksoy ve Alime Akpolat yönetti. Erzincan bölgesinden Rasim Karslı’nın gözlemci olarak görev yaptığı müsabakada temsilcimizin hataları dikkat çekti. Şampiyonluk mücadelesi veren Araç Belediyespor’a 26-44 yenilen Yozgat temsilcisi ilk yarıda farklı ikinci yarıda farklı performans sergiledi. Müsabakanın ilk yarısında oldukça iyi performans sergileyen ve rakibiyle başa baş mücadele eden Yozgat temsilcisi müsabakanın ikinci yarısında adeta el freni çekilmiş gibi mücadele etti. Müsabakanın ilk 6 dakikalık bölümünü güçlü rakibi karşısında 5-1 önde tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı daha sonra basit hatalar sonucunda oyun hakimiyetini elinde tutamadı. İlk 15 dakikalık bölüm eşitlikle geçilirken, müsabakanın ilk yarısında başa baş bir mücadele oldu. Temsilcimiz, rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalıştığı ilk dakikalarda etkili olmaya çalıştı. Konuk ekip agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. Müsabakanın ilk bölümlerinde temsilcimizin rakibine karşı iyi mücadele etti. Savunmada agresif kalan parkenin sultanları, 6’ıncı dakikada skoru 5-1’e getirdi. Bu dakikadan sonra yaşanan top kayıpları konuk ekibin hızlı hücumlarla gol bulmasında etkili oldu. İlk yarının 15 dakikasına kadar dengeli bir oyun geçerken bu andan sonra ilk yarı bitimine değin konuk Araç Belediyespor üstünlüğü ile devam etti. Semanur Buse Baran ve Zeynep Yüksektepe’nin daha ilk yarıda diskalifiye sınırına gelmiş olmaları da temsilcimizin oyununu etkiledi. Araç Belediyespor soyunma odasına 2 gollük avantajlı 15-17 ile önde gitti. İkinci yarıda da konuk ekip Araç Belediyespor oyun kontrolünü eline aldı. Savunmadaki agresif oyununu sürdüren konuk ekip, çıktığı ataklardan da golle döndü. Temsilcimiz, rakibinin hızlı hücumlarına karşı koyamadı. Farkı artırmaya başlayan konuk takım tecrübesini sahaya yansıttı. İlk yarıya oranla ikinci yarıda kopuk bir oyun sergileyen temsilcimiz savunma da etkisiz kaldı. Araç Belediyespor ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 26-44 galip ayrıldı. Konuk ekip Araç Belediyespor’da Özgencan Uçar ve Serap Yiğit attığıkları 9’ar golle müsabakanın ve takımlarının en skorer isimleri oldular. Temsilcimiz Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor‘da Hilal Doğan 8, Semanur Buse Baran ise 5 golle takımına katkı verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Irmak Ak, Zeynep Yüksektepe, Semanur Buse Baran, Hilal Doğan, Simge İçer, Araç Belediyespor’dan Elif Küçükcankurtaran, Gizem Aydın, Cansu Erdoğdu, Zeynupnur Ulukoz iki dakika cezası aldılar. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’dan Atiye Gülseven, Simge İçer ve Hilal Doğan, Araç Belediyespor’da ise Elif Küçükcankurtaran, Burçak Danacı ve Zeynepnur Ulukoz sarı kart gördüler.