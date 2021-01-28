Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1467
ALTIN
438.655
DOLAR
7.3775
STERLİN
10.1438
EURO
8.9266

Güzel başladı kötü bitirdi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı erteleme müsabakasında Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Araç Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:04
Güzel başladı kötü bitirdi

Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanan müsabakayı Erzincan Bölgesi’nden Pınar Aksoy ve Alime Akpolat yönetti. Erzincan bölgesinden Rasim Karslı’nın gözlemci olarak görev yaptığı müsabakada temsilcimizin hataları dikkat çekti. Şampiyonluk mücadelesi veren Araç Belediyespor’a 26-44 yenilen Yozgat temsilcisi ilk yarıda farklı ikinci yarıda farklı performans sergiledi. Müsabakanın ilk yarısında oldukça iyi performans sergileyen ve rakibiyle başa baş mücadele eden Yozgat temsilcisi müsabakanın ikinci yarısında adeta el freni çekilmiş gibi mücadele etti. Müsabakanın ilk 6 dakikalık bölümünü güçlü rakibi karşısında 5-1 önde tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı daha sonra basit hatalar sonucunda oyun hakimiyetini elinde tutamadı. İlk 15 dakikalık bölüm eşitlikle geçilirken, müsabakanın ilk yarısında başa baş bir mücadele oldu. Temsilcimiz, rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalıştığı ilk dakikalarda etkili olmaya çalıştı. Konuk ekip agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. Müsabakanın ilk bölümlerinde temsilcimizin rakibine karşı iyi mücadele etti. Savunmada agresif kalan parkenin sultanları, 6’ıncı dakikada skoru 5-1’e getirdi. Bu dakikadan sonra yaşanan top kayıpları konuk ekibin hızlı hücumlarla gol bulmasında etkili oldu. İlk yarının 15 dakikasına kadar dengeli bir oyun geçerken bu andan sonra ilk yarı bitimine değin konuk Araç Belediyespor üstünlüğü ile devam etti. Semanur Buse Baran ve Zeynep Yüksektepe’nin daha ilk yarıda diskalifiye sınırına gelmiş olmaları da temsilcimizin oyununu etkiledi. Araç Belediyespor soyunma odasına 2 gollük avantajlı 15-17 ile önde gitti. İkinci yarıda da konuk ekip Araç Belediyespor oyun kontrolünü eline aldı. Savunmadaki agresif oyununu sürdüren konuk ekip, çıktığı ataklardan da golle döndü. Temsilcimiz, rakibinin hızlı hücumlarına karşı koyamadı. Farkı artırmaya başlayan konuk takım tecrübesini sahaya yansıttı. İlk yarıya oranla ikinci yarıda kopuk bir oyun sergileyen temsilcimiz savunma da etkisiz kaldı. Araç Belediyespor ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 26-44 galip ayrıldı. Konuk ekip Araç Belediyespor’da Özgencan Uçar ve Serap Yiğit attığıkları 9’ar golle müsabakanın ve takımlarının en skorer isimleri oldular. Temsilcimiz Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor‘da Hilal Doğan 8, Semanur Buse Baran ise 5 golle takımına katkı verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Irmak Ak, Zeynep Yüksektepe, Semanur Buse Baran, Hilal Doğan, Simge İçer, Araç Belediyespor’dan Elif Küçükcankurtaran, Gizem Aydın, Cansu Erdoğdu, Zeynupnur Ulukoz  iki dakika cezası aldılar.  Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor’dan Atiye Gülseven, Simge İçer ve Hilal Doğan, Araç Belediyespor’da ise Elif Küçükcankurtaran, Burçak Danacı ve Zeynepnur Ulukoz sarı kart gördüler.

Anahtar Kelimeler:
Güzel Başladı Kötü Bitirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LiGE iYi BAŞLAMAK iSTiYOR
LiGE iYi BAŞLAMAK iSTiYOR
Hakemler Konya Bölgesinden
Hakemler Konya Bölgesinden
Sorgun direnemedi
Sorgun direnemedi
Kayaalp’ten Başer’e ziyaret
Kayaalp’ten Başer’e ziyaret
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim