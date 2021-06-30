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Güreşçilere motive

Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursu sonrasında sporcular motivasyon pikniğinde tekrar bir araya geldi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:17
Güreşçilere motive

Akdağmadeni Spor Salon’unda güreş antrenörleri gözetiminde yapılan güreş antrenmanına genç sporcular oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Covit-19 tedbirleri gözetilerek yapılan antrenmanlarda genç güreşçiler ileride Yozgatlı milli güreşçi, Avrupa ve Dünya şampiyonu Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp gibi büyür bir güreş olmak için var güçleri ile çalışıyorlar. Önceki gün Akdağmadeni Spor Salon’unda yapılan antrenman sonrasında Spor Salonu bahçesinde tekrar toplanan genç güreşçiler, Antrenörleri ile birlikte semaverde çay demleyip, aileleri tarafından hazırlanan pasta ve börekleri piknik yaparak yiyerek hem arkadaşlıklarını pekiştirdiler, hem de yorgunluklarını üzerlerinden attılar.  

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Güreşçilere Motive
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