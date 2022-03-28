Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Güreş Eğitim Merkezi yapılacak

Yozgat’ta eski Gençlik Merkezi binası yıkılarak yerine 50 yataklı modern bir Güreş Eğitim Merkezi yapılacak.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:13
Güreş Eğitim Merkezi yapılacak

Fatih Mahallesinde bulunan ve 2000’li yılların başında binlerce gence hizmet veren eski gençlik merkezi için yıkım kararı verildi. Yıkım kararı verilen binada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı güreşçiler, geçici olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Eski gençlik merkezinin yıkılmasıyla yerine modern bir güreş eğitim merkezi yapılacak.
Yozgat’ta spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kentte güreşin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Parlak, “Türk sporuna önemli isimlerin kazandırıldığı Yozgat’ta güreşe ilgi her geçen gün artıyor. Biz de bu doğrultu da hareket ederek eski gençlik merkezimizi yıkacağız ve yerine 50 yataklı modern bir güreş eğitim merkezi yaparak gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Güreş Eğitim Merkezi YapılacakYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartPazartesiGençlik MerkeziGüreş Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Voleybol müsabakaları tamamlandı
Voleybol müsabakaları tamamlandı
Sorgun bildiğiniz gibi
Sorgun bildiğiniz gibi
İşi mucizelere kaldı
İşi mucizelere kaldı
Kızlar kötü başladı
Kızlar kötü başladı
ASP FIRSAT TEPTi
ASP FIRSAT TEPTi
Çok amaçlı saha tamam
Çok amaçlı saha tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim