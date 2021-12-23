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Gençlerde Basketbolun Şampiyonu Sorgun TOKİ

Okul Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Okullararası Basketbol Turnuvasının şampiyonu Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi oldu.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:59
Gençlerde Basketbolun Şampiyonu Sorgun TOKİ

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleşen final müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Basketbol finalinde Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile Yozgat Çözüm Koleji karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakada iki takımda birbirine üstünlük kurabilmek için yoğun çaba sarf etti. Müsabakanın son saniyesinde Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi attığı basket ile sahadan 51-50 galibiyet ile ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, son saniyede atılan basket ile şampiyonluk turu atan Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi sporcularını ve Beden Eğitim Öğretmenini tebrik ederken, grup müsabakalarında da başarı dileğinde bulundu. 

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